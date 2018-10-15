Brunson davası sonrası dolar yeni haftaya nasıl başladı?

TÜRKİYE ve ABD arasında krize sebep olan ABD'li rahip Andrew Brunson'u mahkemenin serbest bırakmasıyla dolar\TL sert dalgalanmıştı. Geçtiğimiz haftayı 5,87 seviyesinden kapatan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 5,90'ın altında başladı. 5,88 TL'den açılış yapan dolar şu sıralar 5,89 TL'den işlem görürken, euro ise 6,81 TL seviyesinde bulunuyor.

5,85 TL'YE KADAR İNMİŞTİ

Kur cuma günü ABD'li rahip Andrew Brunson davası kararı öncesinde 5,83 ile 5,97 arasında dalgalanmıştı. Mahkemenin Brunson'ı serbest bırakmasının ardından dolar/TL ilk tepki olarak 5,85'e kadar inmişti. Yeni güne 5,88 TL'den açılış yapan dolar şu dakikalarda ise 5,89 TL seviyesinde bulunuyor.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine odaklandı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10,2'ydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini de açıklayacak.