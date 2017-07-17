Brexit müzakereleri bugün başlıyor

İNGİLTERE'NİN Avrupa Birliği'nden ( AB ) ayrılmasına yönelik müzakere ler bugün Brüksel'de başlayacak. İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile beraberindeki heyet 20 ay sürecek müzakerelerin ilk turu için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.AB Komisyonu adına Michael Barnier'in başkanlığındaki AB heyeti ile Davis'in başkanlığındaki İngiliz heyeti arasındaki ilk tur görüşmeleri bugün AB Komisyonu'nun Berlaymont'taki merkezinde Türkiye saati ile 10.15'te başlayacak. Müzakerelerin ilk turu 4 gün sürecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.