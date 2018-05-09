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Brent petrolün varil fiyatı 77 doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3.0'e yakın arttı.

Brent petrolün varil fiyatı 77 doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3.0'e yakın arttı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:09
Brent petrolün varil fiyatı 77 doları aştı
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ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı yüzde 2.66 artışla 70.97 dolara, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, yüzde 2.94 artışla 77.05 dolara kadar çıktı.



Trump, dünkü basın toplantısında, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yIlında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. İran'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş çaplı girişim planı BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile AB ülkeleri (P5+1) arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.



Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0'ünü karşılayan İran'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.



Trump’ın kararının etkisi metal fiyatlarına da düşüş olarak yansıdı. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;



- Gümüş yüzde 0.04 düşüşle 16.465 dolardan,



- Altın yüzde 0.36 düşüşle 1,309 dolardan,



- Bakır yüzde 0.11 artışla 3.062 dolardan,



- Platin yüzde 0.02 artışla 912.3 dolardan,



- Paladyum yüzde 0.21 artışla 965.4 dolardan işlem gördü

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