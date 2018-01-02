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Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde

İranda yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 67 doları aştı

Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde

İranda yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 67 doları aştı

02 Ocak 2018 Salı 11:30
Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde
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BRENT petrol yüzde 0.4 artışla 67.12 dolara, Batı Teksas Petrolü de 0.3 artışla 60.61 dolara yükseldi.

Enerji piyasaları analiz şirketi Schork Report tarafından yayınlanan notta, İranda gerçekleşen gösterilerin, petrol piyasasının 2018e kendinden emin bir halde girmesini sağladığı belirtildi.

İranda hükümet karşıtı gösterilerin dördüncü güne girmesiyle 2009 yılındaki reform yanlısı gösterilerden beri İranda yaşanan en gözüpek gösteri olarak kabul ediliyor.

Singapur merkezli Oanda vadeli işlemler kıdemli piyasa analisti Jeffrey Haley, konuyla ilgili olarak, Küresel stokların düşmesi ve güçlü ekonomik gelişmeler Forties Boru Hattı'nın yeniden açılması ve Libyadaki boru hattı kesintisini telafi ediyor dedi.

Özellikle Çinden gelen Brent pretrol talebi ise Brent petrol ve Batı Teksas petrolü arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İranOPECBrent Petrol
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