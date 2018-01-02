Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde

BRENT petrol yüzde 0.4 artışla 67.12 dolara, Batı Teksas Petrolü de 0.3 artışla 60.61 dolara yükseldi.

Enerji piyasaları analiz şirketi Schork Report tarafından yayınlanan notta, İranda gerçekleşen gösterilerin, petrol piyasasının 2018e kendinden emin bir halde girmesini sağladığı belirtildi.

İranda hükümet karşıtı gösterilerin dördüncü güne girmesiyle 2009 yılındaki reform yanlısı gösterilerden beri İranda yaşanan en gözüpek gösteri olarak kabul ediliyor.

Singapur merkezli Oanda vadeli işlemler kıdemli piyasa analisti Jeffrey Haley, konuyla ilgili olarak, Küresel stokların düşmesi ve güçlü ekonomik gelişmeler Forties Boru Hattı'nın yeniden açılması ve Libyadaki boru hattı kesintisini telafi ediyor dedi.

Özellikle Çinden gelen Brent pretrol talebi ise Brent petrol ve Batı Teksas petrolü arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oldu.