Boydak Holding hakkında flaş karar
Kayseri’de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaların içinde bulunduran ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyım atanarak TMSF kontrolüne geçen Boydak Holding’in adı değişiyor. Şirketin adının “Büyük Erciyes Holding” olarak değiştirileceği öğrenildi
Odatv’nin haberine göre Boydak Holding’in yeni isminin perşembe günü Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin tarafından düzenlenecek basın toplantısında resmen açıklanması bekleniyor.
Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın “Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz” açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini ve bu ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıklamıştı.
Kayseri Yeni Haber’den Recep Bulut köşesinde, “Ertekin ile yaptığım telefon görüşmesinde, hem Boydak Holding’e verilecek yeni ismi hem de ne zaman duyuracağını öğrendim… Buna göre Ertekin’in ifadesine göre, Boydak Holding’in yeni adı Büyük Erciyes Holding olacak” diye yazdı.
15 Temmuz’dan sonra birçok üyesi tutuklanan, daha sonra teker teker tahliye edilen ve “FETÖ borsası” haberlerine de konu olan Boydak ailesine ait şirketin yüzde 53 hissesi TMSF’ye geçmişti.
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