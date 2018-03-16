Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Borsaya bir şirket daha geliyor

Özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding'in hissedar olduğu U.N. Ro-Ro İşletmeleri'nin, taslak izahnameye göre ek satış dahil yüzde 57,7'si halka arz edilecek.

Borsaya bir şirket daha geliyor

Özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding'in hissedar olduğu U.N. Ro-Ro İşletmeleri'nin, taslak izahnameye göre ek satış dahil yüzde 57,7'si halka arz edilecek.

16 Mart 2018 Cuma 14:12
Borsaya bir şirket daha geliyor
banner404

ŞİRKETİN internet sitesindeki taslak izahnamede halka arz fiyat aralığı, tarihi veya halka arz gelirinin ne amaçla kullanılacağı hakkında bilgi yer almadı.

İzahnameye göre 822.8 milyon lira olan çıkarılmış sermayenin 1.05 milyar liraya yükseltilmesiyle artırılacak 225 milyon lira nominal değerli paya ek olarak Trieste Midco Denizcilik'e ait 300 milyon lira nominal değerli pay halka arz edilecek.

Trieste Midco şirketinde Actera, Esas Holding ve Esas Holding'in hissedarları pay sahibi.

Garanti Yatırım ve İş Yatırımın aracılık ettiği halka arza fazla talep gelmesi durumunda yine Trieste Midco'ya ait 80 milyon lira nominal değerli pay da ek satış sunulacak. Ek satış yapılmazsa halka arz oranı yüzde 50,1 olacak.

Actera, Esas Holding ve Esas Holding'in hissedarları 2014 yılında şirketin yüzde 98.8 hissesini ABD'li özel sermaye fonu KKR'dan aldı. Halka arz itibarıyla U.N. Ro-Ro'da Actera'nın yüzde 59,3, Esas Holding'in yüzde 39.5 dolaylı payı bulunuyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin ise şirkette yüzde 1,2 payı var.

U.N. Ro-Ro'nun satış gelirleri 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 49.6 artışla 924.8 milyon liraya, net kârı ise yüzde 78.6 artışla 146.2 milyon liraya yükseldi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BorsaActeraEsas HoldingU.N. Ro-Ro İşletmeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Validen taziye ziyareti
Validen taziye ziyareti
'Yabancı yatırımcı yarışıyor'
'Yabancı yatırımcı yarışıyor'
'Çalışma saatleri düzenlenmeli'
'Çalışma saatleri düzenlenmeli'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim