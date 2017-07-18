Borsa’dan sıfırlar gidiyor

BORSA İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0.18 yükselişle 105.362,44 puandan rekorla başlarken endeksten sıfır atma operasyonu için de geri sayıma geçildi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, endeksten sıfır atılması konusunun gündemlerinde olduğunu belirterek, “Ama acelemiz yok. 100 binin tadını çıkarıyoruz. Konuyu yönetimle konuşacağız. Bu hafta yönetim kurulumuz var” dedi.

Karadağ, “Survivor’ı yatırımcıya açmak ve borsada satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğini, randevu istediklerine” yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine, henüz Ilıcalı ile görüşmediklerini söyledi. Görüşmeye yönelik tarihin henüz netleşmediğini ifade eden Karadağ, proje finansmanı konusunda diziler dahil herkesle görüşebileceklerini bildirdi.

Borsa’daki yükseliş aracı kurum kazançlarına da yansıdı. 2017’nin ilk çeyreğinde aracı kurumların toplam kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 224 milyon TL’ye çıktı.

Aracılar da kazandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, “Aracı kurumların toplam kârı 2016 ilk çeyrek sonuçlarına göre yüzde 44 artarak 224 milyon TL’ye çıktı. Üstelik bu artış, sektörümüzün en önemli gelir kalemlerinden bir olan kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık yüzde 20 düşmesine rağmen gerçekleşti. Ayrıca, ilgili faaliyet dönemini zararla kapatan aracı kurum sayısı da 28’den 19’a indi. Portöy yönetimi sektörünün kârları da yüzde 35 artarak, 14.9 milyon TL’den 20.2 milyon TL’ye yükseldi” diye konuştu. Sektördeki konsolidasyona da değinen Koç, enflasyondaki düşüş sonrası portföy yönetim şirketlerinde artış beklentisinin kısmi olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Koç, şöyle devam etti: “Aracı kurumların sayısındaki azalmanın, genel olarak sermaye piyasası aracılık faaliyetlerindeki konsolidasyon sürecinin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Birliğimizin, Aracı Kurumlar Birliği’den sermaye piyasalarının bütün kurumlarını kapsamak üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne dönüştüğü 2014’te bu sayı 229’du. Geçtiğimiz 3 yılda üye sayımız 3 azaldı. Ancak, asıl değişim üye gruplarının içinde yaşandı. Aracı kurum sayısı 97’den 83’e indi. Portföy yönetim şirketlerinin sayısı 43’den 50’ye, yatırım ortaklıklarının sayısı 46’dan 48’e, bankaların sayısı 43’den 45’e çıktı.”