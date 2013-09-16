Borsada sert hareket

LARRY Summers’ın Fed Başkanlığı adaylığından çekilmesiyle dolar 1.9870 TL’ye kadar düştü. Borsa 74 bin puanı aşarak son bir ayın en yüksek seviyesiyle kapandı. Gösterge tahvil faizleri bir ayı aşkın bir sürenin ardından yüzde 9’un altına düştü.



Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’in gerçekleştireceği kritik toplantılar öncesi Fed Başkan adayı Larry Summers’ın çekildiğini açıklamasıyla coştu. Summers’ın aday olmayacağını açıklamasıyla Türkiye’de risk iştahı arttı. Geçen hafta 2.02 TL’den işlem gören ve 27 Ağustos’tan beri 2 TL’nin altından satılmayan dolar dün 1.9895TL’ye kadar geriledi. Risk iştahının artması gösterge faizlerini de 12 Ağustos’tan bu yana ilk kez yüzde 9’un altına indirerek yüzde 8,74’e çekti. Bu iki gelişme borsayı da pozitif etkiledi. Borsa yüzde 3.66 prim yaparak günü 74 bin 258 puandan kapadı.



ALMAN BORSASI DA TARİHİ REKORUNU KIRDI

Larry Summers’ın adaylıktan çekilmesi uluslararası piyasalarda neredeyse her cephede olumlu etki yarattı. Dolar Euro karşısında 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. MSCI Tüm Dünya Ülkeleri Endeksi yüzde 0.6 yükselerek Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD borsaları da olumlu yükseliş sergiledi. S&P 500 vadelileri ise yüzde 1.1'lik sıçrama gerçekleştirdi. Almanya'da DAX Endeksi de yüzde 1,2 yükselişle 8 bin 614 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. 10 yıllık ABD tahvil faizleri 9 baz puan birden gerileyerek yüzde 2.80'e inerken Brent petrol yüzde 3,6’ya varan düşüşlerle 20 Ağustos'tan bu yana en büyük kaybı yaşadı.



Hürriyet

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