Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Borsada bir rekor daha

Borsa İstanbul Endeksi'nde (BIST 100), artan küresel risk iştahına bağlı yabancı alımlarıyla rekor düzeyde artışlar sürüyor. Artışlara bağlı olarak dün yeni rekor düzeyden kapanan BIST 100, yeni günde de tırmınışını sürdürdü ve 104 bin 641 puana kadar tırmandı.

Borsada bir rekor daha

Borsa İstanbul Endeksi'nde (BIST 100), artan küresel risk iştahına bağlı yabancı alımlarıyla rekor düzeyde artışlar sürüyor. Artışlara bağlı olarak dün yeni rekor düzeyden kapanan BIST 100, yeni günde de tırmınışını sürdürdü ve 104 bin 641 puana kadar tırmandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:41
Borsada bir rekor daha
banner404

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, faiz artışında "ihtiyatlı bir politika izleneceği" mesajının ardından küresel piyasalarda düşen dolar da 3.57 liradan başladığı yeni günde bu düzeylerde hareket ederken, dolar karşısında 1.1434 liraya kadar yükselen euro da 4.08 - 4.09 lira aralığına çekildi.

"Goldilocks’un dönüşü…"

İş Yatırım'ın "Goldilocks’un dönüşü…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Gelişmiş ülke tahvil piyasalarındaki satış dalgası tersine döndü" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Yellen’in 'enflasyondaki belirsizlik nedeniyle parasal sıkılaşmada ihtiyatlı bir patika izleneceği' mesajı sonrası dolar değer kaybederken ABD tahvilleri uzun bir aradan sonra ilk kez değer kazanıyor.

"Tahvil 'ayı' iken hisse 'boğa' olabilir tespiti ile haftaya başladık.

"Yellen’in konuşması sonrası tahvil ve hissenin birlikte yükseldiği bir piyasa ile devam ediyoruz.

"Piyasalar büyümenin güçlenmesine rağmen enflasyonun yükselmediği Goldilocks senaryosuna geri dönüyor.

"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıklarının dünya piyasalarındaki iyimser rüzgarları arkasına alarak kısa vadede yükselmeye devam etmesini bekliyoruz.

"Piyasalar Goldlocks senaryosunu fiyatlamaya devam ederlerse önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbul’un 105.000 – 110.000 bandına yükseldiğini görebiliriz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Endeksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim