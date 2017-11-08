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Borsada 1.8 milyar dolarlık net alım

Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana 1.8 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi

Borsada 1.8 milyar dolarlık net alım

Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana 1.8 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi

08 Kasım 2017 Çarşamba 08:07
Borsada 1.8 milyar dolarlık net alım
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BORSA İstanbul’da, yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana 1.8 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’un verilerine göre, rekor üzerine rekor kıran borsada yabancı yatırımcıların yıl başından bu yana net  alımları 1 milyar 779 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. 
Ekim’de 14 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki takas oranları da yüzde 65.7 seviyesinde. Bu yılın 7 ayında net alım yapan yabancı yatırımcılar, 3 ayda satış tarafında yer aldı. Yabancı yatırımcılar geçen yılın tamamında 614 milyon dolarlık net alım gerçekleştirirken bu sene güçlü alımlarla BIST 100 endeksinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasında etkili oldu.
 
Yüzde 41 kazandırdı
 
Analistler, hisse senetlerinin yıl başından Ekim sonuna kadar yatırımcısına yüzde 41 getiri sağladığını belirterek, yerli yatırımcılara göre sınırlı günlük işlemlerle, yatırımlarında uzun vadeli düşünen yabancıların bu yükselişten büyük ölçüde faydalandıklarını kaydetti. 
Yabancıların profesyonel fon yöneticileri kararlarıyla hareket ettiğine değinen analistler, küresel piyasalardaki getiri arayışı nedeniyle büyüme oranlarıyla öne çıkan Türkiye’ye ilginin devam etmesini sağladığını ifade etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Borsa IstanbulYatırım
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