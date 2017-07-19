Borsa yükselişle açıldı: 106.496

BİST Endeksi sabah 105.718 puandan açılır açılmaz 106 bin 496 puana fırladı. Bİst sonra 106 bin 430 puana geriledi. Uzmanlar, BIST 100 endeksinde 104.500 ve 103.200 seviyelerinin destek, tarihi zirve olan 106.402 ve 107.500 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.