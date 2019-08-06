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Borsa ve dolarda son durum

Güne yüzde 0.32 artışla 98 bin 984 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 823 puanı ve en yüksek 100 bin 58 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.92 artışla 99 bin 584 puanda tamamladı

EKONOMİ 06.08.2019, 19:15 06.08.2019, 19:16 Enes Subaşı
Borsa ve dolarda son durum
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BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.52 artışla 142 bin 323 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 323 puanı ve en yüksek 144 bin 877 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.80 artışla 143 bin 956 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 15.53’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 artışla yüzde 16.11’e yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.5133 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.52 - 5.53 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1646 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7137 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 6.73– 6.74 lira aralığında işlem görüyor.

#borsa #dolar
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