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Borsa ve dolarda son durum
Güne yüzde 0.32 artışla 98 bin 984 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 823 puanı ve en yüksek 100 bin 58 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.92 artışla 99 bin 584 puanda tamamladı
EKONOMİ 06.08.2019, 19:15 06.08.2019, 19:16 Enes Subaşı
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.52 artışla 142 bin 323 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 323 puanı ve en yüksek 144 bin 877 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.80 artışla 143 bin 956 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 15.53’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 artışla yüzde 16.11’e yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.5133 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.52 - 5.53 lira aralığında,
- euro en düşük 6.1646 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.7137 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 6.73– 6.74 lira aralığında işlem görüyor.
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Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
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|2. Ankaragücü
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|3. Antalyaspor
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|4. Beşiktaş
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|5. Denizlispor
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|6. Fenerbahçe
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|7. Galatasaray
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|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
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|18. İstanbulspor
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
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|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
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|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
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|2. Atlético Madrid
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|3. Barcelona
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|0
|4. Celta de Vigo
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|0
|5. Deportivo Alaves
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|6. Eibar
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|7. Espanyol
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|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0