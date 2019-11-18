Borsa ve dolarda son durum

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 149 bin 136 puanı ve en yüksek 151 bin 343 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.88 artışla 150 bin 991 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 12.41 seviyesinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.99 düşüşle 12.0 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7169 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3281 lira ve en yüksek 6.3648 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4160 lira ve en yüksek 7.4482 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında hareket ediyor.