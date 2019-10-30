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Borsa ve dolarda son durum

Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) en düşük 98 bin 504 puanı ve en yüksek 99 bin 665 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.15 düşüşle 98 bin 692 puanda kapattı

EKONOMİ 30.10.2019, 20:54
Borsa ve dolarda son durum
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Gösterge 10 yıllık tahvil Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 13.16 seviyesindeydi. Bugün de spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.31 oldu. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 13.06 düzeyindeyken, bugün valörde son işlem yüzde 13.02 oldu. 

Kapanışa doğru işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7204 lira ve en yüksek 5.7709 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3589 lira ve en yüksek 6.4174 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3652 lira ve en yüksek 7.4345 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

#borsa #dolar
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