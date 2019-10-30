Borsa ve dolarda son durum
Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) en düşük 98 bin 504 puanı ve en yüksek 99 bin 665 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.15 düşüşle 98 bin 692 puanda kapattı
EKONOMİ 30.10.2019, 20:54
Gösterge 10 yıllık tahvil Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 13.16 seviyesindeydi. Bugün de spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.31 oldu. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 13.06 düzeyindeyken, bugün valörde son işlem yüzde 13.02 oldu.
Kapanışa doğru işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7204 lira ve en yüksek 5.7709 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3589 lira ve en yüksek 6.4174 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3652 lira ve en yüksek 7.4345 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.
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az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 30 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5