Borsa İstanbul yeni rekor kırdı

GÜNÜN ilk yarısını 103 bin 918 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi ikinci yarıda 104 bin 652 puanı görerek tarihi rekorunu kırdı.Endeks saat 15.27 itibarıyla 810 puan yükselişle 104 bin 618 puandan işlem gördü. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 108,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
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