Borsa İstanbul, tarihi rekorunu tazeledi

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumundaki 110.531 puanın direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 108.000 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklayacağı enflasyon raporu ve yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, bu akşamki Fed kararları öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam edebileceğini kaydetti.

Öte yandan, küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dolar/TL 3.7950 seviyesine çıkarken, gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 12.80 seviyesinde dengelendi.

BORSA İstanbul (BİST) 100 endeksi, güne 370 puan (yüzde 0,34) artışla 110.512 puandan başladı. Endeks, açılıştan hemen sonra gelen alımlarla tarihi zirve 110.531'i geçerek yeni bir rekor kırdı. BİST 100, saat 10:00 itibariyle 110.626,9 seviyesinde yer aldı. Dün, alımların genele yayılması ile BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110.000 puanı aşmıştı.

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