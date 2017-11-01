Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110143
ALTIN
154.939
DOLAR
3.7957
STERLİN
5.0377
EURO
4.4251
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

Borsa İstanbul, tarihi rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 110 bin 626 puan ile tarihi rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul, tarihi rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 110 bin 626 puan ile tarihi rekorunu yeniledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:32
Borsa İstanbul, tarihi rekorunu tazeledi
banner404

BORSA  İstanbul (BİST) 100 endeksi, güne 370 puan (yüzde 0,34) artışla 110.512 puandan başladı. Endeks, açılıştan hemen sonra gelen alımlarla tarihi zirve 110.531'i geçerek yeni bir rekor kırdı. BİST 100, saat 10:00 itibariyle 110.626,9 seviyesinde yer aldı. Dün, alımların genele yayılması ile BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110.000 puanı aşmıştı.

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Öte yandan, küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dolar/TL 3.7950 seviyesine çıkarken, gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 12.80 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün  TCMB Başkanı  Çetinkaya'nın açıklayacağı enflasyon raporu ve yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, bu akşamki  Fed kararları öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam edebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumundaki 110.531 puanın direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 108.000 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Borsa  İstanbulRekorPuan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç sahipleri dikkat! Pompaya bir zam daha geliyor
Araç sahipleri dikkat! Pompaya bir zam daha geliyor
Emeklilerin ve memurların zam oranları belli oldu! İşte yeni maaşlar
Emeklilerin ve memurların zam oranları belli oldu! İşte yeni maaşlar
Emzirmek bebekleri ani ölümden koruyor
Emzirmek bebekleri ani ölümden koruyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim