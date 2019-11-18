Borsa İstanbul'dan rekor geldi! Yılın en yüksek seviyesini gördü
Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan BİST 100 Endeksi 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesi gördü.
BORSA İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle 105 bin 379 puandan tamamlamıştı.Borsa, yeni haftaya yükselişin devamıyla başladı. BIST, 106 bin 550 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü. Endekste gözler son 1,5 yılda birçok kez denemesine karşın üzerinde kapanış gerçekleştiremediği 106.000 seviyesine çevrilmiş durumda. Analistler, 106.000 puanın aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.
GEÇEN HAFTA DOWN JONES REKOR KIRMIŞTI
Geçen hafta genelinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi, küresel pay piyasalarında alıcılı bir havanın hakim olmasına sebep olurken, ABD'de Dow Jones endeksi 28 bin puanın üzerinde kapanış yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirtti.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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