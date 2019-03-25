Borsa haftaya yükselişle başladı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününe yüzde 0,19 değer kazancıyla 100.027,45 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 192,14 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 100.027,45 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 10,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü analistlerin güçlü destek olarak nitelendirdikleri 99.500 puanın üzerinde tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile Brexit gelişmelerinin takip edileceğini söyledi. ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 97.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.