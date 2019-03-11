Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,34 değer kazancıyla 101.886,95 puandan başladı.

Borsa, haftaya yükselişle başladı
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AÇILIŞTA BIST 100 endeksi, 348,68 puan ve yüzde 0,34 artışla  101.886,95 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde  0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile  turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile spor oldu. 

Cuma günü dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin  destek olarak nitelendirdikleri 100.700 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu  seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın  günü 0,73 azalarak 101.538,28 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve ödemeler dengesi, yurt dışında  ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve  Brexit gelişmelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam  edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve  99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu  vurguladı.

Beklenti anketlerine katılan ekonomistler, ocak ayı cari  işlemler hesabının 800 milyon dolar açık vermesini, cari işlemler açığının da  2019 sonunda 19,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekliyor.

Ekonomistler, 2018 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 3 azalmasını  öngörürken, 2018'de Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini tahmin  ediyor.

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