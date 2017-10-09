Borsa haftaya düşüşle başladı

BORSA İstanbul ( BIST ) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 3,66'lık düşüşle başladı. Endeks, 3.813 puanlık azalışla 100 bin 324 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 4,34, holding endeksi de yüzde 3,31 değer kaybetti.

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