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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla 107.884,03 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla 107.884,03 puandan tamamladı

27 Ekim 2017 Cuma 18:59
Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 549,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile madencilik oldu.
Gün boyu yurt dışından gelen haber akışıyla dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, en yüksek 108.075,75, en düşük ise 106.932,14 puanı gördü.
 
Bugün 3,8433'e kadar yükselen dolar/TL ise yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının kim olacağına dair haber ve söylentilerle 3,7922'ye kadar geriledi.
 
Analistler, gelecek hafta, FED faiz kararı ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin küresel piyasaların odak noktasında yer alacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım öncesinde yeni Fed Başkanı'nı açıklamasının beklendiğini ifade eden analistler, Avrupa tarafında Katalonya krizinin etkilerinin izleneceğini kaydetti.
 
Analistler, yurt içinde ise enflasyon verisinin takip edileceğini vurgulayarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) 3 Kasım Cuma günü yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

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FEDBorsa Istanbul
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