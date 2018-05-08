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Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 488,43 puan artarak 101.354,67 puandan açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 488,43 puan artarak 101.354,67 puandan açıldı

08 Mayıs 2018 Salı 10:20
Borsa güne yükselişle başladı
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BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 101.354,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 488,43 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 101.354,67 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile gıda, içecek oldu.

Dün, petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 düşüşle 100.866,24 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Borsa İstanbul'da pay piyasalarının gerek TL bazında gerekse dolar bazında emsallerine göre önemli ölçüde iskontolu işlem gördüğüne dikkati çeken analistler, gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, petrol fiyatları ve kurların seyrinin takip edilmesi gerektiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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