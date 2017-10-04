Borsa güne yükselişle başladı

AÇILIŞTA BIST 100 endeksi 367,16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile ticaret oldu.

Dün küresel pay piyasalarında devam eden risk iştahıyla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 104.500 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,02 azalışla 103.907,57 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam yapacağı konuşmanın yatırımcıların odak noktasında olacağı belirterek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 102.500'ün destek konumuna geldiğini bildirdi.