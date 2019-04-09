Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 değer kazancıyla 97.956,66 puandan başladı.

Borsa, güne yükselişle başladı
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AÇILIŞTA BIST 100 endeksi, 978,34 puan ve yüzde 1,01 artışla 97.956,66  seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 0,77 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok  gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki  kapanışa göre yüzde 1,83 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.978,32 puandan  tamamladı.
Analistler, Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bugün  başlayacak yıllık bahar toplantısından gelecek haberler ve küresel ekonomiye  ilişkin öngörülerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek,  ABD ile Çin, ABD ve AB arasındaki ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini  bildirdi.
Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın  açıklayacağı reform paketinin beklendiğine işaret eden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.200'ün direnç  konumunda olduğunu kaydetti.

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