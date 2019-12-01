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Borcu olanlara iyi haber!

Kredi ve kart borcu 2-3 yıl ödenmediği için varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu borcu kapatmak isteyene şirketler, kişinin ve borcun durumuna göre uygun ve esnek ödeme planları yapıyor. Borcunu ödeyenler ‘kara listeden’ çıkıp yeniden kredi çekme imkanına sahip olabiliyor

EKONOMİ 01.12.2019, 08:52 01.12.2019, 08:54
Borcu olanlara iyi haber!
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Milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde. Şirketler borçu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili sorularımızı Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne sorduk. İşte merak edilen soru ve cevaplar...
Yeniden kredi ve kart
 
İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu? Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK’nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.
 
Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden? Bu şirketler sayesinde müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma gelir. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilir.
 
Borcunu ödeyen kişi, kara listeden çıkıyor mu? Evet. Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirim Kredi Kayıt Bürosu’na varlık yönetim şirketi tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla müşteri diğer bankacılık işlemleri talepleri için bu tarihten sonra bankalarla iletişime geçebilir.
 
Borcunu temizleyenin kredi notu artar mı? Kredi notunun güncellenmesi zaman alabilir. Fakat borcun kapandığı bilgisi finansal kuruluşlarla paylaşıldığı için müşteriler tekrar kredi ve kredi kartı talep edebilir konuma gelebiliyor. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçleriyle bağlantılı.
 
BDDK denetliyor
 
Varlık yönetim şirketine yetkiyi kim veriyor? Varlık Yönetim Şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından izlenen ve denetlenen kuruluşlardır. Şirketler şu ana kadar 1 milyon kişinin sorunsuz bir şekilde borcunu kapatmasını sağladı.
 
Adresi tespit edilen kişinin kapısına kadar gidiliyor mu? Borcun tahsiline yönelik yasal olmayan bir fiilin gerçekleştirilmesi mümkün değil ve olamaz. Ancak borcun çözümü için bir ödeme planı geliştirilememesi veya ortak paydada bir çözüm bulunamaması halinde, İcra İflas Kanunu çerçevesinde yapılabilecek işlemlerle ilgili, adr
 
Uzun vadeli planlar
 
Varlık yönetim şirketine yetkiyi kim veriyor? Varlık Yönetim Şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından izlenen ve denetlenen kuruluşlardır. Şirketler şu ana kadar 1 milyon kişinin sorunsuz bir şekilde borcunu kapatmasını sağladı.
 
Borcunu ödemek istemeyenlere yönelik izlenen yollar neler? Varlık Yönetimi Şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin ödenmesine yönelik çözüm üretmektir. Bu sebeple şirketler, tüketicilerin maddi olanaklarını da göz önünde bulundurarak, en makul ödeme planını sunup, borcu sonlandırmayı hedefler. Dolayısıyla, müşterilerine toplam alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirebilmektedirler.
 
Ağırlıklı hangi sektördeki KOBİ’ler, ticari borçlular yoğunluğu oluşturuyor? Varlık Yönetim Şirketlerine bugüne kadar devrolmuş toplamda yaklaşık 25 milyar TL’nin üzerinde ticari nitelikli kredi alacağı bulunmakta ve bu kredilerin içinde en yüksek ağırlığın imalat sanayi, toptan ve perakende ticaret sektörlerine ait olduğu görülmektedir.
 
Borcu tahsil etmek için akrabaların dahi arandığıyla ilgili söylentiler var, bu gerçek mi? Bir kişinin borcu için başka bir kişinin aranması hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı, hem de kesinlikle etik olmayan bir harekettir. Ancak zaman zaman, borçlu olan bir yakınına ait telefon hattını kullanan kişiler (yaşlı anne-babalar, çocuklar veya akrabalar) bu iletişim çabalarının muhatabı olabiliyorlar.
 
Bu durumda görüşmenin detaya girilmeden sonlandırılması gerekiyor. Bazen de hastalık, yaşlılık, eğitim durumunun el vermemesi gibi nedenlerle ödenmemiş kredi borcunun çözümü için bir yakınını veya arkadaşını yetkilendiren kişilerin arasındaki yakınlık ilişkisinin değişmesi nedeniyle yaşanan karmaşık durumlar olabiliyor. Bu tür vakaların dışında akrabaların aranması hem mevzuatımıza hem de yasalara aykırıdır.(Posta)
 

#kart borcu #Kredi
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