Borç yapılandırmasında son gün 1 Nisan

FARKLI tarihlerde çıkan üç ayrı yapılandırma kanunun ödeme taksitleri için son gün 1 Nisan olacak. 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 11. taksit ödemesi, 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 13. taksit ödemesi, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 4. taksit ödemesi için son gün 1 Nisan 2019 olacak. 7020 sayılı Kanun’la 31 Mart 2017’ye kadar olan vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylıkları ile yapılandırma imkanı tanınmıştı. Geçtiğimiz yıl mayısta çıkarılan 7143 sayılı Torba Kanun’la da yine aynı şekilde, vergi ve prim borçlarına yapılandırma olanağı sağlandı. 2018’in sonunda çıkarılan bir başka yasayla, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde yükümlülüklerini yerine getiremediği için yapılandırması bozulanlara yeni bir fırsat tanındı. 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ise, 2016’da çıkmıştı. Yapılandırma haklarını kaybetmek istemeyen mükeleflerin, yerel seçimin ertesi günü sona erecek ödeme tarihine dikkat etmesi, yoğunluk nedeniyle ödemeyi son güne bırakmaması önem taşıyor.

Ödeme nasıl yapılacak?

Yapılandırma taksitleri vergi dairelerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresli sitesindeki, ‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ bölümünden 02.00-22.00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların kartları ve havale yöntemiyle ödenebiliyor. Yapılandırma taksitleri ayrıca cep telefonları için hazırlanan GİB interaktif vergi dairesi uygulamasından, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT’lerden yapılabiliyor. İnternet üzerinden ödemelerde, dolandırıcılıkla karşılaşmamak için internet tarayıcısının adresine GİB’in internet adresi olan www.gib.gov.tr adresinin yazılarak siteye girilmesi, kötü amaçlı yönlendirmelerden kaçınmak için önem taşıyor.

Beyanname süresi 1 Nisan’a uzatıldı

2018’e ait yıllık gelir vergisi beyannamesi için son tarih olan 25 Mart, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Nisan’a uzatıldı.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2018’e ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan mesai bitimine kadar elektronik ortamda gönderebilecek. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilecek. Hazır Beyan Sistemi’ne GİB internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. 2018 kazançlarına ilişkin gelir vergisinin mart ve temmuzda iki eşit taksit halinde ödenmesi gerekiyor. Ödemelerde birinci taksitin damga vergisi ile birlikte son günü 1 Nisan 2019. İkinci taksit ise, 31 Temmuz 2019’da son olarak ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresini, 26 Mart Salı günü sonuna kadar uzattı.