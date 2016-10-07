Borç yapılandırmada gözden kaçan ayrıntı!

AĞUSTOS ayında yürürlüğe giren 6736 sayılı kanunla vergi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bu düzenleme SGK prim borçlarından, trafik cezalarından tutun da vergi cezalarına kadar yarı yarıya indirim ve birçok konuyu kapsıyor. Hatta vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim bile var. Bu kapsamda 6,3 milyon kişinin toplamda devlete 90 milyar TL borcu bulunuyor.

SGK'nın kendi içinde yayınladığı genelge ile ortaya çıkan ve çok fazla bilinmeyen bir detay var. Bu detaya göre; son başvuru tarihi olarak belirlenen 31 Ekim 2016'ya kadar başvuru yapmak şartı ile incelemede ya da denetimde bekleyen borçlarda da bu düzenlemeden faydalanabiliniyor. SGK, işverenlerin yapılandırmada mağdur olmaması için bu yolu izliyor.

31 ARALIK'A KADAR YAPILANDIRMA

SGK Uzmanı Oğuz Aslım'ın açıklamasına göre yapılandırma; 31 Aralık'a kadar olan borçları da kapsıyor. Yani önümüzdeki yaklaşık 3 ay boyunca geleceğe dönük borç yapabilirsiniz. Bu ayrıntı işverenler için müjde anlamına geliyor.

KİMLER FAYDALANACAK

Trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları ve prim borçları belki de yapılandırmada başı çeken konular. 4,2 milyon kişinin trafik cezası bulunuyor ve sağlık sigortası kapsamında 5,9 milyon vatandaşın 10,3 milyar TL borcu bulunuyor.

19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile;

- 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

- Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,

- Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

- Varlık Barışı, Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

- İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

- Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme, Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

- İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

- Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

- Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

- 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

- Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi, … gibi çok önemli imkanlar getirildi.

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