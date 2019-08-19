Borç 100 milyon doları aştı! Ünlü ismin oteli için iflas kararı verildi

TÜRKİYE'de turizmin gelişmesinde belirgin bir rolü bulanan Vural Öger şimdilerde zorlu bir süreçle karşı karşıya. Almanya'daki iki şirketi için iflas isteyen Vural Öger'in Öger Otel İşletmeleri Tur. AŞ.'si için İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.

BORÇ 100 MİLYON DOLARI AŞTI

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre bu kararla birlikte, 90 milyon lira sermayeli şirket için tasfiye süreci başladı. İstanbul İflas Müdürlüğü, ilk alacaklılar toplantısı için 10 Eylül'e gün belirledi. İflasına karar verilen şirketin 100 milyon doları (yaklaşık 560 milyon lira) aşkın borcu bulunuyor.