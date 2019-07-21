Bor kansere umut oldu!

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği projelerle bor elementinin hak ettiği değere kavuşmasını sağlıyor. Borun şimdi de kanser tedavisinde kullanılması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan ilaç organlara zarar vermeden sadece kanserli hücreyi etkiliyor.

Bor kansere umut oldu!
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Türkiye’nin rezervlerde dünya lideri olduğu bor mineraliyle yürütülen 50 proje ile kritik alanlarda yerli üretime geçilecek. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün (BOREN) Ar-Ge çalışmalarıyla, borlu kanser ilacı ve yanmaz çadır üretilebilecek.BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yörükoğlu, 281 projeye destek olduklarını, bu projelerden 50’sinin devam ettiğini belirterek, “Bugüne kadar borlu ürünler için 26 patent aldık, 12 patent başvuru süreci devam ediyor. Bu ürünlerden 10 tanesi ticarileşti. Laboratuvarlarda şu anda 30 tane proje yürüyor. Kalan 20 projeyi de üniversitelerle ortak yapıyoruz” diye konuştu.

 

Çin Bor Enstitüsü ile işbirliği anlaşması yapacaklarını ifade eden Yörükoğlu, “Onlardan bize, bizden onlara araştırmacı gidecek. Borlu ürünlerin dünyadaki pazarı 30 milyar dolar. Biz treni kaçırmış değiliz. Bora dayalı sanayiyi yakalayabiliriz” dedi.

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