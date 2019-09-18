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Böcek'ten flaş taksimetre kararı: Alanya dahil...

Antalya’yı planlı kurallı ve kimlikli bir kent yapmak için göreve geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turistik yerlerde farklı taksimetre uygulamasına son vereceklerini, Alanya'da dahil olmak üzere bütün ilde tek taksimetre tarifesi olacağını söyledi

EKONOMİ 18.09.2019, 17:40 18.09.2019, 17:44
Böcek'ten flaş taksimetre kararı: Alanya dahil...
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BAŞKAN Böcek, Aksu ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kimseyi ötekileştirmeden, dertlere derman olmaya geldiklerini ifade etti. Bu doğrultuda sorunları yerinde tespit etmek için tüm ilçeleri ziyaret ettiğini kaydeden Böcek, “Bugün de Aksu’nun sorunlarını masaya yatıracağız. Muhtarlarımız sorun ve taleplerine anında cevap bulacaklar” dedi.
"Tek tarife"
Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Böcek, sorun ve talepleri not ederek, çözüm için ilgili bürokratlarını görevlendirdi. Bir oda temsilcisinin turistik yerlerde farklı taksimetre uygulaması olduğunu hatırlatması üzerine Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın her yerinde tek taksimetre uygulamasına geçileceğini belirtti.
Başkan Böcek, şunları söyledi: “'Planlı, kurallı ve kimlikli kent için geliyoruz' dedik. Kurallarımız var. Gazipaşa’dan Kaş’a Korkuteli’den Kumluca’ya Antalya’da taksimetre ücret tarifesi tek olacak. Turistik yerde ayrı merkezde ayrı tarife olmayacak. Ortak noktada buluşacağız. Örneğin şu an havalimanından taksiyle Kadriye’ye giden bir turist 250 lira veriyor ama aynı turist dönüşte Kadriye’den havalimanına 350 liraya geliyor. Herkes elini taşın altına koyacak. Antalya’da 913 mahallede 19 ilçede taksimetre tarifesi tek olacak. Kural bu. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Esnafın da yanında olacağız. Taksiye binen turist farklı tarifeleri görünce kazıklandım mı diye düşünmeyecek. Antalya kurallı bir kent olacak.”
"Ulaşım Master Planı çalışmalarına başlandı"
Başkan Muhittin Böcek, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde bir Ulaşım Master Planı çalışmasına başladıklarını belirterek, ilçelerin ulaşımla ilgili birçok sorununu bu planın oluşturacağı altlıkla çözüleceğini kaydetti. Aksu’da ASAT çalışmalarından dolayı bozulan yolları süratle asfaltlayacaklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gökmen, Alaylı, Gökdere mahalle yollarının da asfalt programına alınması talimatını verdi.
"Aksu'ya kanalizasyon çalışması kasım ayında"
Başkan Böcek, Aksu genelinde kanalizasyon çalışmalarına kasım ayından itibaren başlayacaklarını, Aksu’nun sağlıklı bir alt yapıya kavuşması için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Böcek, Antalya’nın 913 mahallesindeki tüm mezarlıkların çevre düzeni ve peyzajını kapsayan bir çalışma yapacaklarını söyledi.

#Antalya #büyükşehir belediye başkanı #Muhittin Böcek
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