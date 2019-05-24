Bloomberg: İstanbul Havalimanı'nın hisseleri satılacak, görüşmeler gizlilik içerisinde yapılıyor

BLOOMBERG tarafından yapılan haberde, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Havalimanı AŞ'nin hisse satışı için hazırlık yaptığını ve bu konuda ABD’li danışmanlık şirketi Lazard ile anlaşma imzalandığını söyledi. Haberde ayrıca, ABD Yatırım Bankası'nın IGA konsorsiyumunun bazı üyeleriyle birlikte çalıştığı ve satışla ilgili görüşmelerin de 'gizlilik içerisinde devam ettiği' belirtildi.

ADP, TAV, VINCI VE FERROVIAL İLGİLENİYOR

Kokpit.areo'nun Bloomberg'in Ercan Ersoy ve Kerim Karakaya imzalı haberinden aktardığına göre, hisselerle ilgilenen şirketler arasında TAV’ın da hissedarı Fransız Aeroports de Paris, TAV, Vinci SA ile Ferrovial SA şirketleri bulunuyor.