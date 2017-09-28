Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102114
ALTIN
147.361
DOLAR
3.5677
STERLİN
4.7856
EURO
4.2022
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Biz zam konuşurken ABD vergi indirimini tartışıyor

Son günlerde Türkiye'de gündem bazı vergilere zam getirilmesine karar verilmesiyken ABD, tamamen ters bir bakış açısıyla vergiyi tartışıyor. ABD Başkanı Trump dün açıkladığı yeni vergi düzenlemeleriyle halkın büyük çoğunluğunun yararına vergi indirimleri getiriyor, fakat uzmanlar bu indirimden rahatsız

Biz zam konuşurken ABD vergi indirimini tartışıyor

Son günlerde Türkiye'de gündem bazı vergilere zam getirilmesine karar verilmesiyken ABD, tamamen ters bir bakış açısıyla vergiyi tartışıyor. ABD Başkanı Trump dün açıkladığı yeni vergi düzenlemeleriyle halkın büyük çoğunluğunun yararına vergi indirimleri getiriyor, fakat uzmanlar bu indirimden rahatsız

28 Eylül 2017 Perşembe 12:58
Biz zam konuşurken ABD vergi indirimini tartışıyor
banner404

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün açıkladığı yeni vergi düzenlemeleri, halkın büyük çoğunluğunun yararına vergi indirimleri getiriyor, ancak plan, şirketlerin ve zenginlerin kayırıldığı ve bütçe açıklarının trilyonlarca dolar artabileceği eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Trump’ın kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti’nin “maliye şahini” olarak bilinen senatörü Bob Corker, borç parayla finanse edilecek hiçbir vergi paketini desteklemeyeceğini açıkladı. Trump yeni vergi planının çalışan kesime yardımcı olacağını, istihdam yaratacağını ve vergi yasasını daha sade ve anlaşılır hale getireceğini söyledi. Ancak Cumhuriyetçilerin bölünmüş, Demokratların ise aleyhte olduğu planın Kongre’den geçişinin zor olması bekleniyor.

Plana göre kurumlar vergisi ve küçük şirketlerin vergi yükümlülükleri azalıyor, yüksek gelirli Amerikalıların tabi olduğu en yüksek vergi oranı düşürülüyor ve geniş kitlelere yayılan bazı vergi indirimleri iptal ediliyor. Bu son kategoriye, özellikle Demokrat Patinin hakim olduğu ve vergi oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde, kitlelerin yararlandığı bazı indirimler giriyor.

Trump-Erdoğan zirvesinden sonra 11 milyar dolarlık imza

Amerikan şirketlerinin yüzde 95’inin girdiği kategori olan ve “pass through” olarak sınıflandırılan küçük şirketlerin doğrudan sahiplerine aktarılan ve bireylerin kişisel gelir olarak gösterdiği gelirlerden alınan vergi oranı yüzde 25 olarak belirleniyor. Analistlere göre, eğer Cumhuriyetçilerin öngördüğü gibi vergi indirimlerinin etkisi ekonomik büyüme ile giderilemezse, faizlerin arttığı bir ortamda bütçe açığını büyüyecek.

Vergi reformu planının yasalaşması için Kongre’nin 2018 mali yılı bütçesiyle ilgili çalışmalarını, muhtemelen Ekim’de tamamlaması gerekiyor. Trump dün Indianapolis kentinde açıkladığı planın ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi olduğunu söyledi.

“Büyümeyi, istihdamı, işçileri, aileleri ve, evet, Amerika’yı destekleyecek bir vergi reformu istiyoruz.” ABD vergi yasalarının kapsamlı bir biçimde yenilenmesi en son 1986 yılında o zamanki başkan Ronald Reagan döneminde yapılmıştı. Analistler, Trump’ın vergi reformunun, Reagan ve Kongre’deki Demokratların birlikte oluşturdukları geniş kapsamlı değişikliğin çok gerisinde kaldığını söylüyorlar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TrumpVergiIndirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon faturanıza indirim mi geliyor?
Telefon faturanıza indirim mi geliyor?
Tepki çeken yüzde 40 MTV zammı için Bakan'dan açıklama!
Tepki çeken yüzde 40 MTV zammı için Bakan'dan açıklama!
Vergi zammıyla bütçe açığına tedbir
Vergi zammıyla bütçe açığına tedbir

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim