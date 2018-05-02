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Bitkiden 2,5 milyon TL'lik tasarruf

Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi’nde 2016 yılında faaliyete geçirdiği üretim ve depolama amaçlı 8 bin 500 metrekarelik açık ve 3 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip serada birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor

Bitkiden 2,5 milyon TL'lik tasarruf

Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi’nde 2016 yılında faaliyete geçirdiği üretim ve depolama amaçlı 8 bin 500 metrekarelik açık ve 3 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip serada birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:08
Bitkiden 2,5 milyon TL'lik tasarruf
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Yasin ARAZ

ALANYA Belediyesi, Oba Mahallesi’nde 2016 yılında faaliyete geçirdiği üretim ve depolama amaçlı 8 bin 500 metrekarelik açık ve 3 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip serada birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor. Park ve bahçelerde kullanılan çiçeklerin yanı sıra serada 2017 yılı içerisinde toplam 299 bin 305 adet fidan çeliği köklendirilerek, bitkilerin dikim zamanına kadar bakım ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. Alanya Belediyesi, serada kendi ürettiği bitki ve çiçekleri toprakla buluşturarak, 4 yılda kentteki yeşil alan sayısını yaklaşık 2.5 kat arttırdı. 2014 yılında 956 bin 997 metrekare olan yeşil alan sayısı, 4 yılda 2 milyon bin 583 metrekareye ulaştı. 2017 yılında peyzaj, park ve bahçe çalışmaları kapsamında şehrin farklı noktalarına 1 milyon 348 bin 419 adet bitki ekildi. Alanya Belediyesi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini kaydeden Başkan Adem Murat Yücel, “Hem üretiyoruz, hem de tasarruf ederek kazanıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle vatandaşımız için daha çok proje üretip, daha iyi hizmet veriyoruz" dedi.

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