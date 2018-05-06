Bitcoin'in Yükselişi Devam Ediyor

Kripto para birimi Bitcoin, bir süredir seyrettiği dalgalı hareketlerin ardından başlattığı yükselişini devam ettiriyor.
10 BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI
Dünya genelinde popülerliğini günden güne arttıran kripto para birimi, son ayların en yüksek rakamına ulaştı. Şu sıralar 9 bin 906 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, 10 bin sınırına yaklaşmaya devam ederken Ethereum 800 doların hemen altında 798 dolardan işlem görüyor.
KRİPTO PARALARIN PİYASA DEĞERİ 457 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Dünya genelinde 10 bin 773 borsada işlem gören toplam 1.614 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 457 milyar dolara ulaşmış durumda.
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