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‘Bitcoin’in gerçek değeri sıfır’

Morgan Stanley analisti James Faucette, son günlerde yaşadığı düşüşle dikkat çeken Bitcoin için “Eğer hiç kimse Bitcoin’i bir ödeme yolu olarak kabul etmezse değeri sıfır olabilir” yorumunu yaptı

‘Bitcoin’in gerçek değeri sıfır’

Morgan Stanley analisti James Faucette, son günlerde yaşadığı düşüşle dikkat çeken Bitcoin için “Eğer hiç kimse Bitcoin’i bir ödeme yolu olarak kabul etmezse değeri sıfır olabilir” yorumunu yaptı

26 Aralık 2017 Salı 11:05
‘Bitcoin’in gerçek değeri sıfır’
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20 bin dolara çıkması beklenirken son günlerde yaşadığı düşüşle dikkat çeken kripto para birimi Bitcoin ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Morgan Stanley analisti James Faucette, yayınladığı ‘Bitcoin Decrypted’ adlı bir müşteri raporunda Bitcoin’in gerçek değerinin sıfır olabileceğini açıkladı. 
Stanley, raporunda Bitcoin’in bir para birimi gibi davranmamasını ve bir tasarruf aracı olmadığını belirterek, dijital paraya bir değer vermenin zorluğunu tartışmaya açtı. Bitcoin’in para birimi gibi değerlendirilemeyeceğini belirten Faucette, bunu bu para biriminde faizin yer almamasına bağladı. 
Bunun yanı sıra Bitcoin’in dijital bir altına benzetilebileceğini fakat altınla ayrılan noktası olarak elle tutulur bir yapıda olmadığını vurguladı. Raporda Bitcoin’e teknik anlamda ödeme ağı olduğunu, ölçeklendirmenin zor ve işlem ücretinin olmamasına dikkat çekti. Bitcoin’in daraldığını savunan Faucette, “Bitcoin’in son 30 günlük ortalama günlük işlem hacmi 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Döviz piyasası 5.4 trilyon dolar. Bitcoin için tahmini günlük alım hacmi 300 milyon dolardan daha az” diye konuştu ve tüm bunların Bitcoin’in kabul görmediğini gösterdiğini ifade etti. Kripto para Bitcoin’in değeri dün itibarıyla 14 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa hacmi de 
250 milyar doların üzerinde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Morgan StanleyJames FaucetteBİTCOİN
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