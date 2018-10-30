Bitcoin yüzde 1.81 geriledi

Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde sanal varlıkların yasallaştırılması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, “Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, sanal varlıklar ve sanal para birimlerine ilişkin eylemler için uygun şartları oluşturma amacıyla sanal varlıklar alanında bir devlet politikası oluşturulması için çalışmalara başladı” denildi.



Ukrayna’dan gelen açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.81’lik bir düşüşle 6,361 dolara geriledi ve 110 milyar 358 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.2’sini oluşturdu.



Toplam 15,429 adet piyasada işlem gören ve 2,076 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.16 ile yalnızca Tether yükselirken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise 89’u geriledi ve yüzde 10.60 ile en çok 74’üncü sıradaki Veritaseum düştü.



Piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.4’lük bir düşüşle 203 milyar 846 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 465 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 1.81



2.Ethereum yüzde 3.08



3.Ripple yüzde 3.24



4.Bitcoin Cash yüzde 4.38



5.EOS yüzde 4.30



6.Stellar yüzde 3.34



7.Litecoin yüzde 5.21



9.Cardano yüzde 4.08



10.Monero yüzde 0.89 düşerken



8. Tether yüzde 0.16 yüksel