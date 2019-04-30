Bitcoin yeniden düşüşe geçti!

TOPLAM 2,143 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.44 ile yalnızca Tether yükselirken, en büyük 100'den de 91'i geriledi. Yüzde 3.87, yüzde 2.41, yüzde 1.42, yüzde 1.0, yüzde 0.99, yüzde 0.99, yüzde 0.97 ve yüzde 0.05 ile sırasıyla yalnızca NEXT, Elastos, Crypto.com, Insight Chain, Dai, Qubitica, Aion ve ODEM yükseldi.

Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 170 milyar doların altında hareket etmeye devam etti ve son 24 saatte 168 milyar 412 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 330 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.45

2.Ethereum yüzde 0.71

3.Ripple yüzde 1.67

4.EOS yüzde 3.14

5.Litecoin yüzde 1.24

6.Bitcoin Cash yüzde 6.22

7.Binance Coin yüzde 5.25

9.Stellar yüzde 3.0

10.Cardano yüzde 4.87 düşerken

8.Tether yüzde 0.44 yükseldi.