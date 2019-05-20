Bitcoin o seviyeyi gördü!

KRIPTO para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli öngörülerin ardından Bitcoin Kasım 2018'den bu yana ilk kez 8 bin dolar düzeyini görmüş ve altcoinlerdeki artışın desteğiyle piyasa hacmi de 250 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkmıştı. ABD-Çin ticari gerilimlerindeki artışla güvenli liman arayışında olan yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesiyle de desteklenen artışla piyasada yeniden boğa hareketi görüleceği öngörüleri yapılmıştı. Söz konusu ticari gerilimlerin Washington yönetiminin görüşmelere devam edileceği açıklamalarıyla rahatlayan yatırımcıların yeniden hisse senetlerin yönelmesiyle kripto para birimlerinde yeniden dalgalanmalar görüldü.

Toplam 2,186 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Pazartesi günü TSİ 02:14'te 8,251 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.39 artışla 7,961 dolara yükseldi ve 141 milyar 14 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57'sini oluşturdu.



Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.19 ve yüzde 1.99 ile Bitcoin dışında yalnızca Ripple ve Bitcoin Cash yükselirken, yüzde 2.05 ile de en çok Cardano değer kaybetti.



En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 73'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 9.81 ile 32'nci sıradaki Decred öncülük etti.



Piyasadaki hareketlere paralel olarak piyasa hacmi Pazartesi TSİ 02:12'de 257 milyar dolara kadar yükseldikten sonra son 24 saatte 247 milyar 304 milyon dolara döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 990 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.39



3.Ripple yüzde 1.19



4.Bitcoin Cash yüzde 1.99 artarken



2.Ethereum yüzde 0.71



5.EOS yüzde 0.15



6.Litecoin yüzde 1.13



7.Binance Coin yüzde 0.39



8.Tether yüzde 0.89



9.Stellar yüzde 0.49



10.Cardano yüzde 2.05 düştü.