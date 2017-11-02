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Bitcoin'in değeri 6500 doların üzerine çıktı

Son iki yıldan beri hemen her gün rekor kıran sanal para birimi Bitcoin'e bir destek de CME Group’tan (Chicago Ticari Takası) geldi. CME’nin, Bitcoin’i vadeli işlemlerde kullanacağı açıklaması sanal paranın değerini 6500 doların üzerine çıkardı

Bitcoin'in değeri 6500 doların üzerine çıktı

Son iki yıldan beri hemen her gün rekor kıran sanal para birimi Bitcoin'e bir destek de CME Group’tan (Chicago Ticari Takası) geldi. CME’nin, Bitcoin’i vadeli işlemlerde kullanacağı açıklaması sanal paranın değerini 6500 doların üzerine çıkardı

02 Kasım 2017 Perşembe 10:16
Bitcoin'in değeri 6500 doların üzerine çıktı
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PİYASA değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası), bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin’in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurdu. Yatırımcılar arasında ve finans dünyasında Bitcoin’in saygınlığını artıracak olan bu haberin ardından Bitcoin’in değeri 6500 doları geride bıraktı. Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi de olan CME Group gibi bir finans devinin Bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını açıklaması, Bitcoin’in geleceğine yönelik önemli bir destek olarak algılandı.

Hesaplamalara göre Bitcoin bu yıl yüzde 573 oranında yükselirken finans dünyasında büyük sükse yaptı. Ancak Bitcoin’in asıl baş döndürücü çıkışı son beş yılda yaşandı. Gazete Habertürk'ün haberine göre sanal para 2012’den günümüze yüzde 102 bin değerlenerek tarihin en büyük finansal spekülasyonlarından biri haline geldi.

23.06.2012 / 6.4 DOLAR

02.11.2017 / 6532 DOLAR

“Dijital para”, “kripto para” gibi adlarla da anılan sanal paraların geleneksel paralardan başlıca farkı, hükümetler tarafından kontrol edilememesi olarak dikkati çekiyor. Sanal paralara ilişkin işlem kayıtları, merkezi bir dosya yerine, her işlemin onaylandığı küresel bir muhasebe defteri gibi çalışan blok zincirinde yer alıyor ve ağdaki bütün bilgisayarlara dağıtılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BİTCOİNDöviz BorsasıChicago Ticari Takası
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