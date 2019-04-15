Bitcoin için heyecanlandıran tahmin: 1 milyon doları aşabilir

ONLİNE ödemeler devi PayPal'ın direktörlerinden Wences Casares, Bitcoin fiyatının 7 ila 10 yıl içinde 1 milyon doları aşabileceğine dikkat çekti.

Cryptocurrency News'in haberine göre aynı zamanda kripto varlık saklama şirketi Xapo'nun da CEO'su olan Casares, Ikigai Asset Management'ın araştırma platformu için bir makale yazdı. Makalesinde, Bitcoin gibi henüz yeni ortaya çıkan bir varlığa yatırım yapmanın riskli olduğunu anlatan Casares, ilgilenenlerin Bitcoin'e kaybetmeyi kaldırabileceklerinden fazla yatırım yapmamaları gerektiğini vurguladı. Ancak Casares, Bitcoine hiç yatırım yapmamanın da adeta sorumsuzluk olacağını belirtti ve ekledi:

"10 milyon dolarlık bir portföy Bitcoin'e en fazla 100 bin dolar yatırım yapmalıdır. Bitcoin başarısız olursa bu portföy 3-5 yılda değerinin en çok yüzde 1'ini kaybetmiş olur. Bu bir çok fonun kaldırabileceği bir oran. Ancak Bitcoin başarılı olursa 7 ila 10 yıl içinde yatırılan 100 bin dolar, 25 milyon dolara yükselebilir. Yani başlangıçtaki portföyü iki katından fazla artırabilir."

'BİTCOİN'İN BAŞARI ŞANSI OLDUKÇA YÜKSEK'

Bitcoin'in 10 yıldır merkeziyetsiz bir şekilde madenciler, yazılım geliştiricileri ve kullanıcılar ile çalıştığını hatırlatan Casares, Bitcoin'in başarılı olması halinde ABD doları gibi rezerv paraların yerini almayacağını, onların üzerinde bir alternatif olarak kullanacağını düşündüğünü aktardı. Casares, 60 milyon kullanıcının Bitcoin üzerinde her gün 1 milyar dolarlık işlem yaptığını ve bu nedenle Bitcoin'in başarı şansının oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

"SAYI 3 MİLYARA YÜKSELİRSE 21 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR"

Bitcoin kullanıcı sayısı ile fiyat arasında bir ilişki bulduğunu öne süren Casares, 1 milyon dolarlık fiyat tahminini şöyle açıkladı: "Zaman içinde Bitcoin fiyatının '7000 dolar x bitcoin kullanıcı sayısı' çevresinde döndüğünü fark ettim. Yani bu sabit değer değişmezse ve dünya üzerinde Bitcoin sahibi olan kişi sayısı 3 milyara yükselirse Bitcoin'in piyasa değeri (7000 dolar x 3 milyar'dan) 21 trilyon dolara ulaşabilir."

Bir başka deyişle, Bitcoin programı sadece 21 milyon adet Bitcoin üretilmesine izin verdiği için, piyasa değeri 21 trilyona ulaşırsa bir Bitcoin fiyatı da 1 milyon dolara ulaşmış oluyor. Casares bugünkü hızla her gün yeni 1 milyon kullanıcının Bitcoin sahibi olduğunu hatırlattı.