Bitcoin fiyatları yeniden yükselişe geçti

Es.cointelegraph'da yer alan habere göre, Arjantin ziyareti sırasında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yle birebir görüşen ABD'li Bitcoin yatırımcısı ve risk sermayesi girişimcisi Tim Draper, "Macri'ye Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi yapmasını ve ülkeye 5G teknolojisini getirmesini, sonrasında piyasaların teknolojiyi çözmesine izin vermesi gerektiğini söyledim. Bu, küresel olarak büyük bir olay haline gelebilir ve insanların 'Ben işimi kurmaya Arjantin'e gidiyorum' demelerine yol açabilir" dedi.

Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla merkezsizleşmiş teknolojiye olan talebin de artacağını öngören Draper, başarılı uygulamalarla bir blockchain altyapısı kurulmasının kripto para ekosisteminde para akışı sağlanmasına yol açacağını söyledi ve ekledi:

"Bu bence oldukça basit bir sistem çünkü bütün yaptığınız merkezsizleşmiş harekete katılmak ve bu hareket oldukça önemli görünüyor. Bütün coğrafi sınırlar ortadan kalkacak ve hepimiz büyük bir dünyanın içinde yaşayacağız."

Gelişmelerin ardından, uzun bir düşüş eğiliminin ardından 16 Mart'ta 4 bin dolar düzeyini gören Bitcoin istikrarını korumaya devam etti. Piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 0.25 artışla 4,028 dolara yükseldi ve 70 milyar 931 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,122 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.69, yüzde 0.43, yüzde 12.78 ve yüzde 0.24 ile sırasıyla yalnızca EOS, Bitcoin Cash, Binance Coin ve Tether yükseldi.

En büyük 100'den ise son 24 saatte 59'u yükselirken, söz konusu artışa yüzde 30.25 ile 60'ıncı sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen piyasa hacmi 140 milyar 49 milyon dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 629 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.25

5.EOS yüzde 0.69

6.Bitcoin Cash yüzde 0.43

7.Binance Coin yüzde 12.78

8.Tether yüzde 0.24 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.03

3.Ripple yüzde 0.75

4.Litecoin yüzde 0.14

9.Stellar yüzde 2.08

10.Cardano yüzde 2.81 düştü.