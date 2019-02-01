Bitcoin eriyor! Kayıp yüzde 75

KRİPTO para birimleri piyasalarda son 2 yılın en gözde konuları arasında yer alıyor. Kripto paraların en popüleri ise Bitcoin. 2017 yılında büyük yükseliş kaydederek yatırımcılarına kazanç sağlayan Bitcoin’de son 1 yıldır düşüş ve dalgalı seyir hakim oluyor.

KAYIPLAR BÜYÜK

2017 yılını 14 bin dolar seviyesinden kapatan Bitcoin 2018’i ise 3813 dolardan tamamladı. Bir yıldaki kayıp yüzde 72 oldu.

2017 PERFORMANSI GERİ GELMİYOR

2017 yılında 19 bin doları aşan performansını bir daha yakalayamayan Bitcoin 2019’da da kaybettirmeye başladı. 2019 yılı Ocak gelindiğinde ise Bitcoin yıla 3814 dolardan başladı. 1 Şubat itibariyle Bitcoin 3480 dolar seviyelerinde seyrediyor. 2019’un ilk ayında kripto para birimi yüzde 9 oranında kaybettirmiş oldu. 13 aylık kayıp ise yüzde 75 oranında. Kripto para birimlerine yönelik güven sorunları yaşanırken aşırı dalgalanmalar yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmelerine neden oluyor.