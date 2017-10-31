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Bitcoin'den büyük hamle! Vadeli işlemler başlıyor

Bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı açıklandı. Sanal para biriminin değeri bugün 6 bin 420 dolarla rekor seviyeye ulaştı

Bitcoin'den büyük hamle! Vadeli işlemler başlıyor

Bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı açıklandı. Sanal para biriminin değeri bugün 6 bin 420 dolarla rekor seviyeye ulaştı

31 Ekim 2017 Salı 20:00
Bitcoin'den büyük hamle! Vadeli işlemler başlıyor
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ABD'Lİ finans devi CME Group, sanal para birimi  Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine başlanmasının planlandığını duyurdu. 

Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi CME  Group'tan yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli  işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici  kurumların onayının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CME Group Yönetim Kurulu Başkanı ve  Üst Yöneticisi (CEO) Terry Duffy, "Gelişen kripto para piyasalarında artan  müşteri ilgisi göz önüne alındığında, Bitcoin vadeli sözleşmelerini uygulamaya  sunma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Bitcoin'in değeri yüzde 5'e yakın değer  kazanarak 6 bin 420 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine  ulaştı.

Sanal para biriminin değeri ekim ayının başından itibaren yüzde 48  artış gösterirken, bu senenin başından itibaren de yüzde 560 değer kazandı.

Uzmanlar, ABD'de düzenleyici kurumların Bitcoin vadeli işlemlerine  fazla müdahale etmeyeceğine inandıklarını belirtirken, bu kurumların "bekle ve  gör" bakış açısı içerisinde Bitcoin vadeli sözleşmelerini ilk başta yakından  takip edeceklerini ve piyasalara etkilerini inceleyeceklerini ifade etti.

Çin hükümeti, ağustos ayında, ülkede sanal para birimlerinin ilk halka  arzında para toplamayı yasaklamış ve ülkede Bitcoin işlemlerinin de kısa süre  içinde durdurulacağını açıklamıştı. Ancak eylül ayında, Çin hükümeti ülkede  Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin işlemlerine daha fazla regülasyon  getirerek devam edeceğinin sinyalini vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
BİTCOİN
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