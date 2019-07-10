Bitcoin'de büyük artış! Yatırımcılarını bir kez daha zengin etti

PİYASANIN en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’deki artışa rağmen, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı ve dijital cüzdanı Calibra’yı ülkenin kripto para birimlerine yönelik kötümser tutumu sebebiyle Hindistan’da piyasaya sürmeyeceğini duyurmasıyla altcoinlerde düşüş eğilimi etkili oldu.

Hindistan hükümetinin Libra’ya yönelik güvensizliklerini açıklamalarının ardından Facebook, şirketin Libra’yı Hindistan’da piyasaya sürmeye yönelik “herhangi bir planı olmadığını” duyurdu. Economic Times’da yer alan habere göre, bir Facebook yetkilisi şirketin kararında Hindistan’ın sert kripto para birimleri karşıtlığının etkili olduğunu söyledi:

“Bildiğiniz üzere, Hindistan’daki mevcut yerel kısıtlamalar Calibra’nın Hindistan’da piyasaya sürülmesine imkansız hale getirdi.”

Gelişmelerin ardından Bitcoin’deki artış, piyasanın kalanına yansımadı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 13 bin 73 dolara yükseldi ve 232 milyar 833 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,321 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde Bitcoin dışında yüzde 0.68 ile yalnızca Bitcoin Cash yükselirken, en büyük 100’den de son 24 saatte 62’si düştü ve yüzde 11.13 ile en çok 58’inci sıradaki Komodo değer kaybetti.

Bitcoin’deki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 8.9 artışla 356 milyar 886 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 80 milyar 426 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişikliker (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 5.67

4.Bitcoin Cash yüzde 0.68 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.59

3.Ripple yüzde 0.61

5.Litecoin yüzde 1.11

6.EOS yüzde 1.37

7.Binance Coin yüzde 2.46

8.Tether yüzde 0.06

9.Bitcoin SV yüzde 2.42

10.TRON yüzde 2.97 düştü.