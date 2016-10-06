Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 4 azalarak 479 bin kişi oldu

Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 4 azalarak 479 bin kişi oldu

06 Ekim 2016 Perşembe 15:14
Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
banner404
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin, Negatif Nitelikli  Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ağustos 2016 Raporu yayımlandı.  Buna göre bireysel  kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı,  ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 6 azalarak 898 bine geriledi.  
Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek  sayılmasıyla hazırlanan veriler, Ocak-Ağustos 2016 döneminde, bireysel kredi  borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 4 azalarak 479 bin kişi olduğunu ortaya koydu.  
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı  da aynı dönemde yüzde 8 düşüşle 665 bin oldu.  
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.10.2016 16:06
Anahtar Kelimeler:
Bireysel Kredi Borcundan Takibe Alınanların Sayısı AzaldıTürkiye Bankalar BirliğiTBBKredi Borcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
Yatırımda büyük kolaylık
Yatırımda büyük kolaylık
'Etik Üye' dönemi
'Etik Üye' dönemi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim