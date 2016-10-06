Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 479 bin kişi oldu

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ağustos 2016 Raporu yayımlandı. Buna göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 898 bine geriledi.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler, Ocak-Ağustos 2016 döneminde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 479 bin kişi olduğunu ortaya koydu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 8 düşüşle 665 bin oldu.

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