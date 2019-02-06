Birden fazla hesap kullananlar dikkat

INSTAGRAM eğer birden fazla hesap kullanıyorsanız, her bir şifreyi hatırlamak zorunda kalmanız işleri biraz zorlaştırıyor. Kullanıcıların bu konuda zorlandığını düşünen Instagram ise önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hesaplara ait şifreleri tek bir ana hesaba bağlanması için çalışmalarını yürüten şirket, bu sayede ana hesapla giriş yapıldığında diğer hesapların da erişimini anında mümkün kılacak. Henüz test aşamasında olan özellikle ilgili Instagram'dan gelen resmi bir açıklama bulunmasa da, yayınlanacak yeni bir güncelleme ile bu özelliğin hayata geçmesi bekleniyor. Diğer yandan önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni güncelleme ile aykırı bulunan fotoğraflar da otomatik olarak Instagram tarafından buzlanacak.