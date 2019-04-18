Birçok kişi bilmiyor! Ev kadınlarına emeklilik imkanı, işte detaylar

ANADOLU'NUN hemen hemen her yerinde kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor. El işi yapanlar, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan binlerce aile var. Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devlet, aynı zamanda standardın altında bir primle emeklilik imkanı sağlıyor. Bunun üç yolu bulunuyor. İşte detayları...

1- İsteğe bağlı sigorta

2- Vergisiz esnaflık

3- Doğum borçlanması

KENDİSİ ÜRETİP SATANLAR

Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartıyla bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor.

26 GÜN ÜZERİNDEN

Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 yılı için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020'de 27, 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

ARANAN ŞARTLAR

- 18 yaşından büyük olmak

- Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak

- Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak

- Gelir vergisinden muaf olduğunu belgelemek

PRİME DİKKAT!

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları BağKur'a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 günle isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp bu kez 58 yaşında emekli olabiliyor.