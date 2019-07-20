Birçok kişi bilmiyor! Annelere erken emeklilik fırsatı, işte detaylar

TÜRKİYE'de 10 milyona yakın engelli birey var. Bu kişilerin iş hayatında daha çok yer alması için başlatılan 'Engelli İş Koçluğu' 81 ile yayılacak. Devlet engelli vatandaşlara her türlü desteği sunarken, engelli çocuğuna bakan annelere de erken emeklilik gibi önemli fırsatlar sunuyor.

Engellilerin istihdama geçişinde ve işe uyumlarının sağlanmasında yardımcı olmak için geçen yıl başlatılan 'Engelli İş Koçluğu' modelinin, daha çok kişiye ulaşabilmesi için çalışmalar hızlandırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR üzerinden yürütülen uygulamanın 2020 yılının sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılacağını söyledi.