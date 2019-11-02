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Bir ülke daha Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor

Alman Volkswagen'in ve İranlı Khodro'nun fabrika kurma kararlarının ardından otomotivde bir talep de, savunma sanayisinde işbirliği yapılan Malezya'dan geldi. Malezya'nın yerli otomobil markası olan ve bir süre önce Çin'in satın aldığı Proton'un mimarı Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor.

EKONOMİ 02.11.2019, 10:17
Bir ülke daha Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor
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MALEZYA Başbakanı Mahathir Muhammed, eylül ayında Türkiye'yi ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istediklerini söyledi. Konuya yakın kaynaklar, Mahattir Muhammed'in, Proton marka otomobilin iktidardan ayrıldıktan sonra Çin'e satıldığını, tekrar iktidara geldiğinde yeniden otomobil üretimi için çalışmaya başladığını belirterek, "Türkiye, Volkswagen'in de gelmesiyle otomotiv alanında yükselen yıldız olduğunu gösterdi. Malezya da, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor" dedi.

10 KİŞİLİK HEYET TÜRKİYE'YE GELDİ

Kaynakların verdiği bilgiye göre Eylül ayındaki bu görüşmenin ardından 10 kişilik bir Malezya teknik heyeti Türkiye'ye geldi.

AÇIKLAMALAR FABRİKA HEDEFİNİ TEYİT ETTİ

Malezya'nın otomobil endüstrisinin gelişmesinde Türk şirketlerinin önemli katkıları olabileceğini belirten Mahathir Muhammed, aynı şekilde kendilerinin de Türkiye'nin yerli otomobili konusunda deneyimlerini aktarabileceğini belirtti. Muhammed'in gezisinin ardından Malezya basınında yer alan açıklamaları, Türkiye'de otomobil fabrikası kurma hedefini teyit etti.

"İKİ TARAFTA İŞ BİRLİĞİ İÇİN İSTEKLİ"

Başbakan Mahathir Muhammed, yaptığı açıklamada, "Kabiliyetlerini çok önceden bilmeme rağmen Türk firmalarıyla işbirliği konusuna yeterince eğilememiştim. Çünkü o dönemde başbakan değildim. Şimdi iki taraf da işbirliği yapmak için istekliler" diye konuştu. (Sabah)

#Volkswagen #otomobil fabrikası #Khodro #Malezya #Mahathir Muhammed #Proton
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