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Bir tweet attı, bakanlık vergiyi anında kaldırdı

Prof. Dr. Yılmaz Esmer'in yurt dışından sipariş ettiği bir kitaba ödediği gümrük vergisi üzerine paylaştığı tweet, yurt dışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı

Bir tweet attı, bakanlık vergiyi anında kaldırdı

Prof. Dr. Yılmaz Esmer'in yurt dışından sipariş ettiği bir kitaba ödediği gümrük vergisi üzerine paylaştığı tweet, yurt dışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı

13 Nisan 2018 Cuma 14:09
Bir tweet attı, bakanlık vergiyi anında kaldırdı
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BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Profesör Yılmaz Esmer'in yurtdışından ısmarladığı bir kitabına ödediği gümrük vergisi üzerine geçen yılın aralık ayında "Ülkemizde, dışarıdan ısmarladığınız bir adet mesleki kitaba bile gümrük vergisi alınıyor. Bir kitaba 46 TL gümrük ödedim. Bu ülkede nasıl bilim yapılacak? Belki duyan olur (mu acaba?)" ifadeleriyle paylaştığı tweet, yurtdışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı.

GÜMRÜK BAKANI'NDAN HIZLI YANIT

Bu tweet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esmer'i telefonla arayarak konuyla ilgileneceğini söylemişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Resmi Gazete'de önceki gün Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına 150 Euro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına vergi muafiyeti getirildi. 150 Euro üzeri benzer kargolar için yüzde 8 vergi uygulanacak. Karar, 25 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz EsmerTweet
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